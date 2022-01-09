Иркутск, 9 января, 2022, 10:02 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области обнародовало 9 января подробности ДТП с участием несовершеннолетнего. Дорожный инцидент произошел вчера днем на автодороге Нижняя Иреть — Тальники — Тунгуска вблизи села Тальники.

ДТП

Водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado» не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Транспортное средство съехало с проезжей части и врезалось в дерево. По предварительной информации за рулем внедорожника находился 14-летний подросток.

Он решил прокатиться, не уведомив об этом сестру, являющуюся владелицей иномарки. Кроме того, на переднем пассажирском сиденье, без детского удерживающего устройства, находился 11-летний родственник водителя. В результате автоаварии с полученными травмами пассажир доставлен в больницу. Управляющий авто несовершеннолетний не пострадал.

В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. Также правовая оценка будет дана действиям родителей несовершеннолетнего нарушителя, допустившим его противоправное поведение.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января 2022 года на федеральной автомобильной дороге «Сибирь» вблизи деревни Облепиха 54-летний водитель грузового автомобиля «Скания» с полуприцепом не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево. В результате случившегося мужчина погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.

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