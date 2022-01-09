Усть-Абаканский район, Хакасия, , 09:59 — REGNUM В Усть-Абаканском районе Хакасии возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх человек при пожаре в частном доме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пожар в Хакасии ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

Возгорание произошло рано утром 8 января в селе Калинино. При ликвидации пожара внутри дома были найдены тела двух мужчин 46 и 42 лет и 45-летней женщины. Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Предварительно установлено, что хозяевами дома являлись погибшие мужчина и женщина, которые накануне трагедии распивали спиртное со знакомым. Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. Точную причину установят эксперты.

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