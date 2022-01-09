Пекин, , 09:56 — REGNUM Власти Китая опубликовали план развития отрасли гражданской авиации страны на 14-ю Пятилетку (2021−2025), сообщает агентство Синьхуа.

Самолет китайских авиалиний Chinadiscovery.com

К концу 2025 года в Китае будет более 270 гражданских транспортных аэропортов гражданского, которые будут обслуживать 17 млн взлетов и посадок в год, согласно плану, опубликованному Администрацией гражданской авиации Китая (CAAC).

К 2025 году сектор гражданской авиации будет обслуживать 930 млн пассажирских рейсов и 9,5 млн тонн грузов и посылок в год. Согласно плану, к 2025 году число стран и регионов, связанных с Китаем воздушными маршрутами, превысит 70. Более 50 из них станут партнерами в рамках инициативы «Один пояс и один путь».

Сектор гражданской авиации Китая работал без происшествий в течение 13-й Пятилетки (2016−2020), при этом общее количество налетанных часов достигло 52,7 млн, по данным представителей CAAC.

По словам чиновников, к концу 2020 года в Китае насчитывался в общей сложности 241 сертифицированный транспортный аэропорт, охватывающий 91,7% городов уровня округов.