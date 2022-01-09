Пекин, , 09:54 — REGNUM Комитет по безопасности труда при Госсовете КНР будет контролировать расследование обрушения столовой, произошедшего в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР, передает 8 января агентство Синьхуа.

Взрыв (сс) Rachealmarie

По данным министерства, авария произошла в 12:10 по местному времени 7 января в результате предполагаемой утечки газа, которая спровоцировала взрыв и привела к обрушению. По состоянию на 23:00 вечера того же дня все 26 человек, оказавшихся в ловушке, были извлечены из-под обломков. Среди них шестнадцать скончались и еще 10 получили ранения, говорится в сообщении министерства.

Министерство направило на место рабочую группу для руководства спасательными и следственными работами, в общей сложности в спасательных работах приняли участие более 600 человек.