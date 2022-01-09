Барнаул, , 09:53 — REGNUM В 2021 году в целях понуждения работодателей к выплате работникам причитающихся денежных средств прокурорами Алтайского края опротестован 331 незаконный акт, внесено 403 представления, в суд направлено 1799 исковых заявлений, по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 413 лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется 8 уголовных дел. Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс — служба прокуратуры региона.

Зарплата Peggy Marco

В июле 2021 года в прокуратуре края проведена «горячая линия» по вопросам защиты трудовых прав. Оперативное вмешательство органов прокуратуры по поступившим сигналам работников позволило погасить задолженность перед 354 работниками муниципального предприятия в размере более 15 млн.руб.

Внесением мер реагирования обеспечено гашение долга по заработной плате на сумму более 12 млн.руб. 297 работникам муниципальных унитарных предприятий.

Особое внимание уделено органами прокуратуры края восстановлению трудовых прав работников предприятий — банкротов, которые составляют основную массу организаций-должников в регионе. В отношении 6 недобросовестных конкурсных управляющих прокурорами возбуждено 6 дел об административных правонарушениях по ч.3 ст.14.13 КоАП РФ, по мерам реагирования перед работниками банкротных предприятий погашен долг в сумме 55 млн.руб. В

результате прокурорского вмешательства в 2021 году восстановлены права 3363 работников, им выплачена задолженность по заработной плате в размере 129 млн.руб. Работа по защите трудовых прав граждан будет продолжена прокуратурой Алтайского края в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Алтайского края, включая малое предпринимательство, составила 32 377 рублей, что на 10,4% выше соответствующего периода 2020 года.

Читайте также: В Алтайском крае известили об увеличении зарплат