Миронов призывает спонсировать Севастополь через местный фонд
Москва, 27 февраля, 2014, 16:40 — ИА Регнум. Лидер "Справедливой России"
"Мы договорились, что средства, которые будут поступать в эти дни в фонд мемориала, пойдут на неотложные нужды, связанные с защитой города от натиска темных сил, с решением первоочередных городских проблем", - заверил Миронов. "Движение денег, их использование будут полностью прозрачными. С помощью специального счетчика можно отследить, сколько денег поступило и куда они ушли. Информация будет отображаться на специальном электронном табло в Севастополе", - утверждает депутат Госдумы.
"Я внес свои средства. И призываю сделать это каждого, для кого дорога наша историческая память, кто хочет мира на земле Крыма, кто желает добра России и Украине", - призывает Миронов.