Москва, 27 февраля, 2014, 16:40 — ИА Регнум. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал помочь Севастополю через фонд мемориального комплекса 35-я береговой батареи, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля. Миронов сообщил, что обсудил с мэром Севастополя Алексеем Чалым, как можно помочь тем, кто готов защитить город русской славы, чем еще кроме слов поддержки, можно проявить свою солидарность с севастопольцами. "Самый простой и скорый в создавшихся условиях вариант - делать это через поддержку фонда мемориального комплекса 35-я береговой батареи. Этот мемориал был создан по инициативе Чалого в память о героической обороне Севастополя летом 1942 года", - рассказал депутат Государственной думы РФ .

"Мы договорились, что средства, которые будут поступать в эти дни в фонд мемориала, пойдут на неотложные нужды, связанные с защитой города от натиска темных сил, с решением первоочередных городских проблем", - заверил Миронов. "Движение денег, их использование будут полностью прозрачными. С помощью специального счетчика можно отследить, сколько денег поступило и куда они ушли. Информация будет отображаться на специальном электронном табло в Севастополе", - утверждает депутат Госдумы.

"Я внес свои средства. И призываю сделать это каждого, для кого дорога наша историческая память, кто хочет мира на земле Крыма, кто желает добра России и Украине", - призывает Миронов.