Москва, , 09:49 — REGNUM Коррупция и отсутствие реального контроля стали причинами пожара в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области, считает глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ).

Система пожарной безопасности Наталья Стрельцова © ИА EGNUM

«Исходя из имеющейся информации, я могу сделать лишь один вывод — коррумпированность, безответственность и отсутствие реального, а не мнимого контроля со стороны местных властей, опять привели к трагической гибели людей! Коррупция превосходит все мыслимые и немыслимые масштабы», — отметила Останина в телеграм-канале.

Кузбасс в очередной раз подтвердил, что чиновники и бизнесмены друг другу «моют руки», коррупция цветёт и пахнет, указала парламентарий.

«Кузбасс опять занял верхние строчки в списке «взрывоопасных» регионов», — констатировала Останина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 8 января в пансионате для пожилых людей «Золотой век» в Кузбассе произошел пожар. В результате возгорания погибли четыре человека, более сорока удалось эвакуировать из здания.

Уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в пансионате в Кемеровской области возбудило областное управление Следственного комитета России.

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