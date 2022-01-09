Красноярск, 9 января, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Главном управления МВД по Красноярскому краю опровергли сообщения об отмене традиционных крещенских купаний. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, информация об этом ранее появилась в ряде СМИ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время крещенских купаний

«Сообщаем, что информация, на которую ссылаются журналисты, была опубликована почти год назад, а именно 18 января 2021 года», — отметили в управлении.

Правоохранители в связи с этим призвали журналистов использовать при подготовке материалов актуальные сведения и не распространять недостоверную информацию.