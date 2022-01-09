Пекин, , 09:45 — REGNUM Председатель правления крупной страховой государственной компании Китая попал под следствие, сообщает 8 января агентство Синьхуа.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Партийный руководитель и председатель компании China Life Insurance (Group) Ван Бинь, был подвергнут дисциплинарному и надзорному расследованию со стороны высшего органа страны по борьбе со взяточничеством по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и законов.

Ван находится под следствием Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Национальной комиссии по надзору. Как правило такие расследования означают, что вскоре чиновника обвинят в коррупции.