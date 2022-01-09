Пекин, 9 января, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Китай создаст национальную систему ботанических садов для усиления сохранения видов растений, находящихся под угрозой исчезновения, сообщило Национальное управление лесного хозяйства и пастбищ КНР, передает агентство Синьхуа.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Зелень Ботанического сада

Ожидается, что система поможет стране постепенно взять 85% местных видов диких растений и все ключевые охраняемые виды растений под охрану Конвенции о биологическом разнообразии, согласно данным администрации. Система, состоящая из ботанических садов различного масштаба, обеспечит интегрированную сеть сохранения диких растений и сыграет жизненно важную роль в защите биоразнообразия Китая.

Региональные различия в климате и растительности будут учитываться при пространственной планировке этих ботанических садов, сообщили в администрации. Госсовет КНР недавно утвердил план развития первого в стране национального ботанического сада.

Планируемая площадь сада, который будет расположен в Пекине, столице Китая, составит 594 гектара. Он будет посвящен исследованиям в области растениеводства, разработке основных технологий использования растительных ресурсов и разведению редких и исчезающих видов растений.

Китай является одной из стран с самым высоким разнообразием растений, обеспечивая среду обитания для более чем 36 000 видов высших растений. В настоящее время в стране насчитывается 162 ботанических сада, где 60% местных видов растений страны находятся под охраной Конвенции.