Горно-Алтайск, , 09:36 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Это максимальный суточный прирост с начала 2022 года.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Наибольший прирост зафиксирован в Майминском и Чемальском районах, где выявлено по девять новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Турочакского и Чойского районов, а также Горно-Алтайска. Общее число подтверждённых случаев с начала пандемии достигло 25 522.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 1, за весь период — 576, в том числе 528 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 17, за весь период — 23 333», — отметили в оперштабе.