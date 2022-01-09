Москва, 9 января, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Китай должен быть в восторге от угроз США в случае «агрессии на Украине» перестать продавать в Россию электронику и бытовую технику, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Никонов

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"Идея потерять для Запада вслед за российским рынком продовольствия ещё и рынок электроники весьма продуктивна. Здесь импортозамещение действительно пора ускорить», — рассуждает Никонов в соцсетях.

Кроме того, по его мнению, у сопредельных с Россией стран будут все шансы стать крупнейшими импортерами не только креветок, но и электроники.

«Китай должен быть в восторге от новой американской идеи — конкуренты сами себя зачистят», — привел парламентарий еще один аргумент.

Никонов считает, что для США вопрос введения новых санкций — это вопрос веры.

«Если действительно верят в «российскую агрессию» (а это вопрос веры, тут ничего не поделаешь), то придумывать надо что-то более рациональное, чем «назло бабушке отморожу уши», — советует депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в США угрожают России ввести жесткие экспортные ограничения по аналогии с теми, что действуют в отношении Ирана, КНДР, Кубы и Сирии. Речь может идти о значительных ограничениях на экспортируемые товары. Их список может варьироваться от авиационной продукции и инструментов до игровых консолей, телевизоров, смартфонов и чипов.