Барнаул, 9 января, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В пункт полиции «Новосиликатный» отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление от 43-летней женщины о том, что неизвестные лица похитили с ее банковской карты 19 тысяч рублей. Подробности сегодня, 9 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Как установили полицейские, потерпевшей в ходе осуществления рабочей деятельности необходимо было перевезти товарный груз из Томска в Барнаул. Она решила воспользоваться услугами сервиса поиска попутчиков и вскоре с ней связался потенциальный водитель.

Общение с неизвестным продолжилось с помощью мессенджера, в ходе чего мужчина предложил заявительнице перейти по ссылке, ввести реквизиты своей банковской карты и оплатить перевозку.

Женщина выполнила указания мошенника, после чего с ее счета произошло списание денежных средств. На этом связь с незнакомцем прекратилась. В итоге потерпевшая отдала за поездку, которая так и не состоялась, 19 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета».

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее в Алтайском крае возбудили уголовное дело о телефонном мошенничестве в результате которого житель Заринска перечислил неизвестным лицам 2,242 млн рублей.

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