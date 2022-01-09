Улан-Удэ, , 09:13 — REGNUM Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой организована проверка по факту гибели альпиниста из Братска.

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По предварительной информации, альпинисты находились в заповедной зоне национального парка «Тункинский» вне разрешенного туристического маршрута.

По данному факту инициирована доследственная проверка СУ СК России по Республике Бурятия.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 6 января в Тункинском районе Бурятии. Трое спортсменов запланировали восхождение на пики Дружбы и Броненосец, для чего 5 января прибыли в посёлок Аршан. На следующее утро они решили поднять на одноимённый пик для подготовки и акклиматизации. При спуске с горы их накрыло лавиной. Погиб 58-летний альпинист из Иркутской области.

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