Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Американская компания Tesla поднимает стоимость программного обеспечения Full Self-Driving (FSD) для беспилотного управления автомобилем до $12 тыс. Об этом сообщает агентство Reuters.

Tesla Bill Dickinson

Система FSD тестируется в США с 2020 года. Это программное обеспечение расширят систему поддержки водителя, добавляя возможность автоматической смены полосы движения и поворотов. При этом система не делает автомобиль полностью беспилотным — водитель должен быть всегда готов взять управление на себя в нестандартной ситуации.

Первоначально Tesla продавала программное обеспечении FSD за $8 тыс, в 2020 году стоимость была повышена до $10 тыс. В январе глава Tesla Илон Маск объявил об очередном повышении стоимость программы.

С 17 января FSD будет доступна в США за $12 тыс. Маск добавил, что стоимость системы дополнительно вырастет при готовящемся полномасштабном запуске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA) начало расследование в отношении американского производителя электрокаров Tesla из-за связанных с работой автопилота компании аварий.

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