Усть-Абаканский район, Хакасия, , 09:11 — REGNUM В Усть-Абаканском районе Хакасии выясняют причину пожара, в результате которого погибли три человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, возгорание в частном доме села Калинино произошло утром 8 января.

Пожар в хакасском селе ГУ МЧС по Хакасии

Пожарные были на месте спустя шесть минут после звонка, к этому моменту в доме горела комната площадью 15 кв. метров. Открытый огонь был ликвидирован за 21 минуту. Внутри помещения были найдены тела женщины и двух мужчин.

«Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Точную причину и обстоятельства гибели устанавливают следственные органы», — добавили в управлении.

Как отмечается, всего с начала года в республике зарегистрировано 44 пожара, в результате которых погибли пять человек, ещё один получил травмы.