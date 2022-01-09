Алма-Ата, Казахстан, 9 января, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Информация о пропаже российского актёра Ильи Глинникова, ставшего известным по своей роли Глеба Романенко в сериале «Интерны», не поступала. Об этом заявили РИА Новости в Генконсульстве России в Алма-Ате.

Алексей Евсеев Алма-Ата

«Не поступала (информация о пропаже российского актера)», — сказал источник агентства.

Напомним, ранее телеграм-канал Mash сообщил, что российский актёр Илья Глинников перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане.

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