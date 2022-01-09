Кондинский район, Югра, , 08:55 — REGNUM В Югре восемь жителей посёлка Кондинский погибли после употребления спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Метанол

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Среди них две женщины и шестеро мужчин. Смертельные случаи произошли 8 и 9 января. По факту сбыта продукции, опасной для граждан и повлекшей смерть людей, возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тюмени девять человек погибли после употребления метилового спирта. Четверых подозреваемых в обороте опасной жидкости задержали.

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