Кондинский район, Югра, 9 января, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Югре восемь жителей посёлка Кондинский погибли после употребления спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщает окружное управление СКР.

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Среди них две женщины и шестеро мужчин. Смертельные случаи произошли 8 и 9 января. По факту сбыта продукции, опасной для граждан и повлекшей смерть людей, возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тюмени девять человек погибли после употребления метилового спирта. Четверых подозреваемых в обороте опасной жидкости задержали.