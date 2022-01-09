Москва, 9 января, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Самой распространённой причиной выхода из строя батареи смартфона является её перегрев. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин «Известиям».

Philip Wilson Смартфоны

Вакулин объяснил, что к перегреву может приводить сильная загруженность процессора и оперативной памяти устройства. Также повышение температуры может быть связано с окружающей средой. Поэтому во время зарядки не рекомендуется использовать плотный чехол или накрывать смартфон тканью или одеждой.

Ещё одной причиной выхода батареи из строя может стать использование стороннего зарядного устройства. У гаджетов могут различаться входные и выходные данные напряжения.

Управляющий партнер коммуникационного агентства Svoboda Марк Шерман добавил, что средний срок службы батареи составляет от одного года до трёх лет. Конкретные сроки зависят от интенсивности использования гаджета.