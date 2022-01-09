Шарья, Костромская область, , 08:48 — REGNUM По факту гибели семьи из пяти человек при пожаре в Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Об этом 9 января сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области.

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«Поступило сообщение, что в одном из домов г. Шарья произошло возгорание, — говорится в сообщении. — В ходе тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела пяти человек».

В настоящее время устанавливается причина пожара, назначен ряд судебных экспертиз.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба областного управления МЧС России сообщила, что при пожаре в частном жилом доме в городе Шарья в Костромской области погибла женщина.

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