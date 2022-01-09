Алма-Ата, Казахстан, , 08:41 — REGNUM Информация о захвате военной биолаборатории в городе Алма-Ате не соответствует действительности. Об этом 9 января сообщила пресс-служба минздрава Казахстана.

Биолаборатория

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Накануне появилась информация о якобы захвате неизвестными злоумышленниками военной биолаборатории, которую широко тиражировали СМИ и социальные сети. Говорилось, что якобы возле лаборатории были замечены люди в костюмах химзащиты, которые проникли в здание через разбитое окно.

Данная информация является ложной и не соответствующей действительности. Объект находится под охраной и контролируется силовиками.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стабилизации ситуации на всей территории Казахстана.

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