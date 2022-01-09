Нур-Султан, , 08:28 — REGNUM К выполнению поставленных задач по охране жизненно важных объектов в Казахстане уже приступили российские миротворцы. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе Минобороны Российской Федерации.

Российские миротворцы Mil.ru

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«Подразделения из состава российского миротворческого контингента… приступили к выполнению поставленных задач по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что переброску в Казахстан военных Армении из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершили самолеты российской военно-транспортной авиации.