Нур-Султан, , 08:27 — REGNUM Ситуация во всех регионах Казахстана, где произошли массовые беспорядки, стабилизирована. Такое заявление сделал 9 января и. о. министра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев, его распространила пресс-служба ведомства.

Казахстан Югасов Владимир © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

По словам Тургумбаева, контртеррористическая операция в стране продолжается. На настоящий момент ситуация стабилизирована во всех районах страны, где произошли массовые беспорядки. Силовики взяли под контроль все ранее захваченные здания акиматов (местных администраций). Налаживается работа систем жизнеобеспечения и объектов коммунального хозяйства.

Тугумбаев отметил особенно сложную обстановку в городе Алма-Ате, где злоумышленникам, собравшимся в толпу общей численностью около 20 тыс. человек удалось захватить здание администрации, прорвав несколько линий обороны и пользуясь численным превосходством.

Как отметил и. о. главы МИД страны, протестующие демонстрировали профессиональные навыки, соблюдая дисциплину и организованность. Перед нападением они выводили из строя камеры видеонаблюдения, расставляли посты вокруг предполагаемого объекта захвата, использовали для связи радиостанции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Казахстане около 300 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу Казахстана. У них было обнаружено огнестрельное оружие, награбленные ценности и крупные суммы денег.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане задержаны около 300 нелегалов, пытавшихся пересечь границу