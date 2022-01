Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Автор песен и композитор Мэрилин Бергман умерла в своём доме в Лос-Анджелесе в возрасте 93 лет. Об этом сообщает CNN.

Музыка Pixabay.com

Супружеская пара Мэрилин и Алан Бергман написали музыку и тексты песен для многих телешоу, фильмов и сценических мюзиклов. Пара 14 раз номинировалась на премию «Оскар» за Лучшую оригинальную песню.

Бергманам удалось взять две награды. Первый «Оскар» пара получила за песню The Windmills of Your Mind», прозвучавшую в фильме «Афера Томаса Крауна», второй — за песню «The Way We Were» из картины «Встреча двух сердец».

Также авторы получали премию «Грэмми» и другие престижные награды. В 1980 году Бергманы были введены в американский Зал славы авторов песен (Songwriters Hall of Fame).