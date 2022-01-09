Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

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В тексте указывается, что Блинкен в ходе разговора с Боррелем подчеркнул важность координации действий в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, госсекретарь США и верховный представитель ЕС обсудили и ряд других вопросов, среди которых сотрудничество между Вашингтоном и Брюсселем.

Как передавало ИА REGNUM, 7 января госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора обсудили в том числе пути противодействия угрозам, якобы исходящим от «Северного потока — 2».