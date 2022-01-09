9 января 2022 | Время чтения 4 мин

В Челябинской области 2021 год запомнится очередными скандалами вокруг памятников. В Миассе демонтировали скульптуру основателя первого в мире социалистического государства Владимира Ленина, а в Челябинске так и не смогли открыть монумент «освободителю» Александру Второму. Подробно — в обзоре.

Александр Комаров, , 11:01 — REGNUM Памятник Ленину снесли

Челябинск Александр Комаров © ИА REGNUM

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2020 год ознаменовался возрождением памятника Сталину. Его установили в Кусе, правда, на частном участке. Год спустя, в 2021-м, противники Сталина и вообще коммунизма могут радоваться. В Миассе с постамента на площади Труда демонтировали скульптуру Ленина. Якобы она пришла в негодность, и причина здесь не в хулиганах и прочих вандалах, а во времени. Памятник, мол, обветшал и стал представлять опасность для горожан, да и вообще объект бесхозный. В итоге скульптуру убрали с городской площади и увезли. Правда, пообещали вернуть на прежнее место, либо ту же самую после реставрации, либо отлить другую.

Некоторые местные деятели быстренько подсуетились и выступили с письменным призывом к властям не возвращать скульптуру вождя мирового пролетариата. По мнению представителей движения «Гражданский патруль», место ей в музее, но никак не на городской площади. Им оппонируют представители левых организаций. Более того, сторонники сохранения памятника считают, что убирать его не стоило, в этом якобы не было никакой нужды. А демонтаж скульптуры называют варварством, вандализмом и даже фашизмом.

Демонтаж памятника Ленину. Цитата из видео «Видео от Андрея Клыкова» vk.com

«А у меня нет культурных слов, один мат! Это не варварство. Это фашизм!» — написала в соцсетях жительница Миасса Лариса Ц.

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Кстати, с Миассом связана ещё одна история 2021 года. Прокуратура заинтересовалась неудовлетворительным состоянием памятника на братской могиле, в которой похоронены 70 погибших от рук колчаковцев. При этом сей монумент является объектом культурного наследия. В мае надзорный орган потребовал от главы Миасского городского округа Григория Тонких привести объект в нормальное состояние, но этого сделано не было. Ведомству пришлось обратиться в суд, который удовлетворил требование прокуратуры. В октябре судебное решение вступило в силу.

Судьба памятника Александру II

В январе ушедшего года достоянием общественности стала информация о планах определёных лиц и организаций установить на Алом поле в центре Челябинска памятник Александру II. С такой инициативой выступили некоторые местные активисты, а также челябинская епархия. В качестве обоснования такой идеи было названо то, что император в своё время бывал в Челябинске. Кроме того, Александр II — один из царей, оставшихся в народной памяти как освободитель.

Н. Лавров. Император Александр II. 1868

Памятник планировали установить в октябре-ноябре на частные пожертвования. Поначалу инициаторам установки монумента фортуна благоволила. Горожане на публичных слушаниях дали своё добро, депутаты городской думы тоже поддержали их инициативу. «Народные избранники» пришли к выводу, что установка памятника станет ещё одним напоминанием о необходимости бережно относиться к каждой странице истории России.

А в октябре монумент установили в парке «Алое поле», как и планировали. Уже собирались открывать, позвали высоких гостей. Но что-то пошло не так. Церемонию открытия перенесли на неопределённый срок. А потом выяснилось, что установка памятника не была согласована с комитетом по охране объектов культурного наследия. А это было необходимо сделать, так как Алое поле является объектом культурного наследия.

Так памятник и стоит в центре города, прикрытый покрывалом. Может, в 2022 году его всё-таки откроют?

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Бюст бывшего губернатора

Один знаковый монумент в Челябинске всё же появился и был торжественно открыт. 20 августа возле Государственного исторического музея перед горожанами в бронзе на гранитном постаменте предстал бывший губернатор области Пётр Сумин, который возглавлял регион в 1996—2010 годах, а 6 января 2011 года скончался в возрасте 64 лет.

Бюст Петра Сумина в Челябинске Cheladmin.ru

Инициатором установки этого мемориала стал один из благотворительных фондов. Глава Челябинска Наталья Котова заявила на церемонии открытия, что создание бюста является заслуженной благодарностью Сумину от всех жителей области «за существенные позитивные изменения в период его работы».

На установку памятника живо откликнулись пользователи социальных сетей. Многие из них не оценили такого подарка в центре города. Бывшему руководителю Южного Урала припомнили и расцвет коррупции, и то, что при нём были приватизированы многие предприятия. Впрочем, другие назвали его подлинно «народным губернатором». А коррупция и приватизация, так они были по всей России и не только.

Возможно, в 2022 году уже откроют памятник Александру II. Также должна проясниться судьба памятника Ленину в Миассе. Поживём — увидим.

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