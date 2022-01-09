Вашингтон, , 08:04 — REGNUM Специалисты проекта «Джеймс Уэбб» завершили операцию по раскрытию составного зеркала телескопа в космосе. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Телескоп «Джеймс Уэбб» NASA

Запущенный 25 декабря 2021 года телескоп «Джеймс Уэбб» оснащён самым большим основным зеркалом среди всех космически обсерваторий. Диаметр зеркала составляет 6,5 метра, общая собирающая поверхность — 25 кв. метров.

Телескоп с зеркалом таких размеров невозможно запустить в полностью развёрнутом виде. Поэтому разработчики проекта решили использовать составное зеркало. Первая часть зеркала была раскрыта 7 января, 8 января специалистам удалось раскрыть вторую часть.

«Успешное завершение развёртывания космического телескопа «Уэбб» является историческим событием. Это первая попытка под руководством NASA выполнить сложную последовательность действий по развёртыванию обсерватории в космосе», — отметил директор программы «Джеймс Уэбб» в штаб-квартире NASA Грегори Робинсон.

Телескоп «Джеймс Уэбб» продолжает свой путь к месту назначения во второй точке Лагранжа системы Солнце — Земля. Космическая обсерватория будет работать на расстоянии 1,5 млн км от Земли.

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