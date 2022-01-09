Телескоп «Джеймс Уэбб» раскрыл основное зеркало в космосе
Вашингтон, 9 января, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Специалисты проекта «Джеймс Уэбб» завершили операцию по раскрытию составного зеркала телескопа в космосе. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Запущенный 25 декабря 2021 года телескоп «Джеймс Уэбб» оснащён самым большим основным зеркалом среди всех космически обсерваторий. Диаметр зеркала составляет 6,5 метра, общая собирающая поверхность — 25 кв. метров.
Телескоп с зеркалом таких размеров невозможно запустить в полностью развёрнутом виде. Поэтому разработчики проекта решили использовать составное зеркало. Первая часть зеркала была раскрыта 7 января, 8 января специалистам удалось раскрыть вторую часть.
«Успешное завершение развёртывания космического телескопа «Уэбб» является историческим событием. Это первая попытка под руководством NASA выполнить сложную последовательность действий по развёртыванию обсерватории в космосе», — отметил директор программы «Джеймс Уэбб» в штаб-квартире NASA Грегори Робинсон.
Телескоп «Джеймс Уэбб» продолжает свой путь к месту назначения во второй точке Лагранжа системы Солнце — Земля. Космическая обсерватория будет работать на расстоянии 1,5 млн км от Земли.