Алма-Ата, Казахстан, , 07:56 — REGNUM Международный аэропорт Алма-Аты технически готов к открытию, деятельность воздушной гавани возобновится после стабилизации ситуации в казахстанском городе. Об этом 9 января сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.

Самолет (сс) cegoh

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«Деятельность аэропорта Алматы возобновится после стабилизации ситуации в городе», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января пресс-служба МВД Казахстана сообщила, что число погибших силовиков во время массовых беспорядков в стране возросло до 16 человек.

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