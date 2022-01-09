Барнаул, 9 января, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 9 января 2022 года, протестированы за сутки 4755 человек, выявлены 283 новых носителя. Это на три человека меньше, чем накануне, а тестов сделано на 2299 меньше.

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С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало на 58 больше (всего 5897).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 24 487 (+57 за сутки) и 87 786 (+216 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 392 человек (+6 за сутки). Из них 167 подключены к аппаратам ИВЛ (-13 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8252 человек, причём 25 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 122 327 человек. Вместе с тем число победивших новую инфекцию составляет уже 105 002 (+333) человека.

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