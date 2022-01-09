Барнаул, , 07:49 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 9 января 2022 года от коронавируса вакцинированы 1 166 779 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 195 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Вакцинация Управление пресс-службы правительства Тульской области

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Из общего числа привитых 56 785 жителей региона получили первую прививку (на 97 меньше, чем сутками ранее).

Число полностью привитых граждан составляет 1 051 547 (+254 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 58 447 ревакцинированных (+38 за сутки).

Напомним, для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

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