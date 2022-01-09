Каракас, 9 января, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Инфляция в Венесуэле снизилась в четыре раза за последний год и составила 686,4%. Об этом свидетельствуют опубликованные 8 января данные Центробанка страны.

Rufino Венесуэла

Венесуэла в последние несколько лет переживает социально-экономический кризис, который сопровождается гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом как одежды, так и ряда продуктов питания.

С сентября по декабрь 2021 года рост потребительских цен в стране впервые с апреля 2017 года не превысил 10%. Для сравнения: в январе прошлого года инфляция составила 46,6%. В 2020 году рост цен составил 2959,8%.

Президент страны Николас Мадуро заявил в начале текущего года, что Венесуэала начала свой выход из гиперинфляции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пандемия коронавируса обострила кризис недоедания в странах Латинской Америки до худшего уровня за последние несколько лет.