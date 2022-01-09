Москва, 9 января, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Кассовые сборы кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой» в России превысили 2,6 млрд рублей 8 января. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Цитата из видео «SPIDER-MAN: NO WAY HOME — Official Trailer» Youtube.com Человек-паук

Этот результата сделал новый фильм о Человеке-пауке самым кассовым проектом Marvel в России. Причём речь идёт не только о фильмах киновселенной Marvel, но и о любых фильмах с участием персонажей этой серии комиксов.

Предыдущим лидером по сборам был кинокомикс «Мстители: Финал». Вышедший в 2019 году фильм собрал в российском прокате 2,59 млрд рублей.

В тройку самых кассовых фильмов по вселенной Marvel в России вошёл ещё один фильм 2021 года — «Веном 2». Этой картине покорилась отметка в 2 млрд рублей сборов. В пятёрку самых кассовых кинокомиксов также входит первый «Веном» (1,9 млрд рублей) и «Мстители: Война бесконечности» (1,88 млрд рублей).