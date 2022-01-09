Москва, 9 января, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Астероид диаметром 24 метра и массой около 18 тысяч тонн сблизится с Землёй в апреле 2095 года. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

NASA Астероид

Данные о новом объекте были получены мировыми обсерваториями в период с октября по декабрь 2021 года. Относящийся к околоземным астероидам группы Аполлона объект получил название 2021 UL17.

«Основываясь на предварительных расчетах, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года», — сообщили в Роскосмосе.

Текущая вероятность столкновения с Землёй составляет 0,02%.

В Роскосмосе отметили, что всего в 2021 году в Автоматизированную систему предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве Институтом прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН было передано 5797 измерений по 106 астероидам и 31 комете.