Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Соединенные Штаты могут ввести против России самые жесткие санкции, сравнимые с ограничениями, введенными против Кубы и Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы в координации с нашими союзниками и партнерами немедленно нанесли бы суровые и из ряда вон выходящие убытки для российской экономики, в том числе ее финансовой системе и секторам, которые Кремль оценивает как критически важные», — заявил источник.

Утверждается, что такие суровые меры ранее Вашингтон применял против Сирии, Кубы, КНДР и Ирана. По словам источника, Белый дом рассматривает возможность введения таких санкций в случае якобы вторжения России на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники агентства Bloomberg заявили, что администрация президента США рассматривает возможность введения ограничений на экспорт высокотехнологичной продукции в отношении России. При этом перечень товаров может варьироваться от авионики до телевизоров.

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