Нур-Султан, , 07:21 — REGNUM Около 300 человек были задержаны при попытке незаконно пересечь границу в Казахстане. Об этом 9 января сообщил и.о. главы МВД Ерлан Тургумбаев, его слова распространила пресс-служба МВД страны.

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Уточняется, что задержанные пытались пересечь границу Казахстана на автотранспорте и пешком. При этом у задержанных при досмотре были обнаружены похищенные материальные ценности, огнестрельное оружие, а также крупные денежные суммы, как в валюте Казахстана, так и в иностранной валюте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при восстановлении общественного порядка в Казахстане от рук злоумышленников погибли 16 силовиков, более 1,6 тыс. сотрудников силовых структур получили ранения.

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