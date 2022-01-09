Порт-Морсби, , 07:09 — REGNUM Подземные точки магнитудой 5,9 зафиксировали сейсмологи на территории Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение Zeml.info

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался по координатам 7,1771 градуса южной широты и 152,5799 градуса западной долготы. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 19,99 километра. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Мексике. Его очаг находился в 112 километрах от города Гуасаве на глубине 10 километров. Сведений о пострадавших не поступало.