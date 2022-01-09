Иркутск, 9 января, 2022, 06:56 — ИА Регнум. В иркутской колонии №2 уже более недели (с 29 декабря 2021 года) трое осужденных, которые содержатся в едином помещении камерного типа, отказываются от приема пищи. Их голодовка, согласно письменному заявлению, связана с несогласием выполнения режимных требований, — сообщили в ГУФСИН.

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Также в ведомстве заверили, что к осуждённым не применялась физическая сила. Голодающие пьют воду и чай, а их состояние контролируется медиками.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Иркутская область прогремела на всю страну скандалом в исправительной системе региона. Сотрудниками ФСИН России выявлены десятки вопиющих фактов с изнасилованиями и пытками заключённых. К концу 2021 года Следственный комитет подтвердил более 30 эпизодов насилия над заключенными в иркутских СИЗО и колониях.

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