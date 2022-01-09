Астана, 9 января, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Российский актёр Илья Глинников, ставший широко известным по своей роли Глеба Романенко в сериале «Интерны», перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане. Об этом 9 января сообщил телеграм-канал Mash.

sergei55 Казахстан. Горы

Уточняется, что Глинников приехал в Казахстан с группой туристов ещё до наступления Нового года. Он позвонил матери 3 января перед поездкой на пик Талгар, который актёр планировал покорить в составе группы туристов. С тех пор связи с актёром нет, где он находится, неизвестно.

Женщина обратилась в МИД России с заявлением об исчезновении человека.

Стоит отметить, что 4 января в Казахстане начались массовые беспорядки. На территории страны несколько раз отключали доступ в интернет и сотовую связь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число задержанных в Казахстане в связи с массовыми беспорядками превысило пять тысяч человек.