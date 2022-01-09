Пыть-Ях, Югра, , 06:18 — REGNUM Жительница Пыть-Яха (Югра) при попытке заработать на инвестициях лишилась более 1,6 млн рублей. Об этом сообщает окружное УМВД.

Телефонный мошенник



Речь идёт о женщине 1963 года рождения. Она увидела в интернете рекламу с предложением заработка на инвестициях, заполнила анкету, а затем в одном из мессенджеров с ней связались некие «Богдан» и «Павел». Один из аферистов отправил ей якобы свои паспортные данные, которые, как выяснили позднее полицейские, оказались фальшивыми.

Югорчанка поверила незнакомцам и перевела им деньги. Позднее аферисты вернули ей на карту 143 тыс. рублей, якобы заработанные ею на платформе, но и их она перевела мошенникам.

Об обмане дама догадалась лишь тогда, когда аферисты стали требовать от неё вносить денежные средства, но при этом утверждали, что вывести имеющуюся на счёте сумму невозможно. Возбуждено уголовное дело.