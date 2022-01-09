Екатеринбург, , 06:07 — REGNUM В Свердловской области автобус с 25 детьми попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла на 220 километре трассы Пермь — Екатеринбург. В автобус врезался легковой автомобиль «Лада Гранта», оказавшийся на встречной полосе. А затем то же самое сделал и «Мерседес», ехавший за «Ладой».

В результате травмы получили три человека из легковых машин. Дети не получили травм. После аварии некоторых из них забрали родственники, а остальных отвезли другим автобусом. По факту аварии проводится проверка.