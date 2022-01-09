Северо-Курильск, Сахалинская область, , 05:50 — REGNUM Два землетрясения произошли в акватории Тихого океана в районе Курильских островов, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение Martin Luff

Сообщается, что магнитуда первого сейсмособытия составила 4,2. Его очаг находился в 230 километрах от Северо-Курильска на глубине 40 километров. Второй подземный толчок с магнитудой 3,9 зафиксировали в 222 километрах от Северо-Курильска. Очаг этого сейсмособытия залегал на глубине 91 километр. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января землетрясение магнитудой 5,4 произошло на территории Камчатского края. Его очаг располагался в 218 километрах от села Никольское на глубине 70 километров. Пострадавших не было.