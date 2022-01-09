Екатеринбург, 9 января, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Два автомобиля столкнулись с автобусом, в салоне которого находились 25 детей, на Пермском тракте в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД России.

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«На 220-м км автодороги Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием автобуса», — уточнили в ведомстве.

По предварительной версии, водитель легкового автомобиля «Лада-Гранта» не справился с управлением, в результате чего оказался на встречной полосе, где и столкнулся с автобусом. Следовавший за отечественной легковушкой автомобиль Mercedes попытался избежать аварии, однако также врезался в автобус. В результате ДТП пострадали три пассажира легковых автомобилей. Всех пострадавших госпитализировали.

Отмечается, что в салоне пассажирского автобуса находились 25 детей, из них никто не пострадал. Часть из них после аварии забрали домой родители, остальных отвезли другим автобусом. В настоящее время по факту дорожной аварии проводится доследственная проверка.