Токио, 9 января, 2022, 05:29 — ИА Регнум. Соглашения по поводу ограничения выхода военнослужащих с расположенных на японской территории американских баз достигли США и Япония. Об этом 9 января сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида в эфире телеканала NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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Поясняется, что в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса военнослужащим будет ограничен выход с территории базы. Покидать базы будет запрещено без особо оговорённой необходимости. В настоящее время японская и американская стороны прорабатывают детали соглашения.

В Японии в общей сложности размещено около 50 тыс. военнослужащих США. На американских военных базах был отмечен всплеск новых случаев заражения коронавирусом. Инфекцию на военные объекты принесли военнослужащие, прибывшие в Японию в рамках ротации. При этом вновь прибывшие не сдавали ПЦР-тест, так как это требование было отменено в связи со снижением заболеваемости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о требовании властей Японии ограничить перемещение американских военнослужащих.