Мехико, 9 января, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Рекордное количество выявленных случаев заражения с начала пандемии — 30 371 инфицированный — за последние сутки зарегистрировано в Мексике. Об этом 8 января сообщила пресс-служба минздрава страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Предыдущий рекорд по числу заразившихся коронавирусом был зафиксирован 18 августа 2021 года, тогда было выявлено почти 29 тыс. новых случаев за сутки. При этом число летальных исходов от осложнений, вызванных COVID-19, составило 202.

Значительный рост заболеваемости фиксируется в Мексике начиная с 5 января. Специалисты связывают новую волну заболеваемости со штаммом коронавируса «Омикрон».

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано более 4,1 млн инфицированных, активных случаев насчитывается чуть более 155 тыс. Скончались от последствий заболевания COVID-19 свыше 300 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новых случаях заражения коронавирусом, которые были зарегистрированы в Мексике.