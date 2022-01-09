Сеул, 9 января, 2022, 04:39 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 3376 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сеул

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По его данным, 3140 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже третий день подряд в Южной Корее выявляют не более 4 тыс. инфицированных ежесуточно. Также в стране продолжает снижаться число пациентов, находящихся в критическом состоянии. В настоящее время в республике их 821 человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 664 391. Также за минувшие сутки в стране скончался еще 51 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 6037 человек.