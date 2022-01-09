Лос-Анджелес, США, 9 января, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Антитела, выработанные у переболевших COVID-19, могут атаковать здоровые клетки организма человека. К такому выводу пришли американские учёные из Института сердца в Лос-Анджелесе, сообщил 8 января Journal of Translational Medicine.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В ходе исследования, проведённого сотрудниками Института сердца, было установлено, что у 177 медицинских работников, которые переболели COVID-19 ещё до появления вакцин, в течение полугода после выздоровления наблюдались хронические воспаления, повреждения суставов, кожи и нервной системы.

Учёные установили, что в организме переболевших COVID-19 могут вырабатываться аутоантитела — это «неправильные» антитела, способные взаимодействовать с аутоантигенами, то есть с антигенами собственного организма. Такие аутоантитела часто образовываются спонтанно после перенесённых заболеваний. Их наличие может указывать на предрасположенность к хроническому аутоиммунному заболеванию.

Такую опасность фиксировали и ранее, при других заболеваниях. Например, после перенесённой кори в редких случаях наблюдается выработка антител, которые могут начать поражать ткани выздоровевшего человека.

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