Кострома, 9 января, 2022, 04:06 — ИА Регнум. Пожар произошел в частном жилом доме в городе Шарья в Костромской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

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По данным ведомства, возгорание произошло в доме по улице Белозерской. В момент пожара в здании находились шесть человек, среди них было двое детей. Общая площадь возгорания оценивалась в 96 квадратных метров. К тушению пожара привлекали 29 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. Возгорание было ликвидировано, при осмотре места происшествия было обнаружено тело женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января в Азовском районе Ростовской области сгорела баня. Отмечалось, что возгорание произошло на хуторе Полушкин. Пожар удалось ликвидировать, пострадавших не было.