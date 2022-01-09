Хьюстон, США, 9 января, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Стрельба произошла в одном из ночных клубов американского Хьюстона (штат Техас), сообщает пресс-служба местной полиции.

U.S. Department of Defense Стрельба

Сообщается, что сначала в самом клубе произошла потасовка, после чего несколько человек вывели на улицу. Позднее на парковке раздались выстрелы. В результате стрельбы погиб один человек, еще двое получили ранения. Преступнику удалось скрыться с места преступления. Других подробностей произошедшего пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря 2021 года в торговом центре пригорода американского города Чикаго произошла перестрелка. В результате происшествия пострадали четыре человека. Отмечалось, что одного из стрелков удалось задержать.